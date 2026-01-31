Standard & Poor’s alza l’outlook sul rating più vicina la Serie A

E’ ufficiale: l’agenzia di rating Standard & Poor’s ha rivisto al rialzo l’outlook sull’Italia, passando da stabile a positivo. La decisione arriva dopo una valutazione complessiva dei conti pubblici e delle prospettive economiche del paese. Ora sembra più vicina una possibile conferma del rating «BBB+», che potrebbe rafforzare la posizione dell’Italia sui mercati internazionali.

Standard & Poor’s ha confermato il rating dell’Italia «BBB+» e ha alzato l’outlook da stabile a positivo. È quanto emerso ieri dall’aggiornamento delle tabelle dell’agenzia di valutazione. «Le prospettive positive riflettono la nostra aspettativa che, nonostante la persistente incertezza nel commercio internazionale, il settore privato continuerà a sostenere i surplus delle partite correnti» mentre il settore pubblico «dovrebbe ridurre gradualmente il suo indebitamento netto, avviando il debito su una lenta traiettoria discendente entro il 2028», ha affermato S&P. Per il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti (in foto), «la traiettoria di maggiore credibilità verso l’Italia non conosce soste: il lavoro paga». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"La traiettoria di maggiore credibilità verso l'Italia non conosce soste. Il lavoro paga". Così il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti sul giudizio di Standard & Poor's che ha confermato il rating BBB+ dell'Italia e alzato l'outlook a positivo.