audace cerignola benevento i convocati di floro flores

Domani alle 17:30, al “Monterisi”, si disputa una sfida importante tra Audace Cerignola e Benevento. Mister Floro Flores ha convocato 25 giocatori in vista di questa partita, che promette spettacolo e tensione. Ecco l’elenco completo dei convocati e le ultime novità in vista di questa attesa sfida.

Sono 25 i convocati di mister Floro Flores per la gara di domani al "Monterisi" (ore 17:30) contro l'Audace Cerignola. Quattro gli assenti come nell'ultima gara interna contro il Giugliano: Salvemini, Russo e Nardi e Ricci. PORTIERI: D'Alessio, Esposito, Vannucchi. DIFENSORI: Borghini, Ceresoli, Pierozzi, Sena, Rillo, Romano, Saio, Scognamillo, Viscardi. CENTROCAMPISTI: Maita, Mehic, Prisco, Simonetti, Talia, Tsingaras. ATTACCANTI: Cantisani, Carfora, Della Morte, Lamesta, Manconi, Mignani, Tumminello.

