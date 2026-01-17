Nei sondaggi politici Meloni sfonda il 30% e Schlein guadagna mentre Conte perde
Gli ultimi sondaggi politici evidenziano un rafforzamento di Fratelli d’Italia, con il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 30,2%, segnando un incremento dello 0,6%. Contestualmente, si osservano variazioni anche negli altri schieramenti, con Schlein in crescita e Conte in calo. I dati riflettono un panorama politico in evoluzione, con cambiamenti nelle preferenze degli elettori e un quadro più articolato rispetto al passato.
Gli ultimi sondaggi politici mostrano come Fratelli d’Italia goda di un consenso fortissimo: il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,6%, salendo al 30,2%. Forse a giovare all’immagine di Meloni è stata anche la conferenza stampa di inizio anno, dalla quale sono stati ricavati spezzoni che hanno fatto il giro di trasmissioni e social network. Sorride anche il Partito Democratico di Elly Schlein, che incassando in +0,5% va al 22,4%. Tempi duri per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che retrocede del -0,7% scivolando a quota 12%. I due partiti, da tempo, non fanno altro che erodersi consenso a vicenda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
