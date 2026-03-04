Nella prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa, Sofia Goggia non ha spinto al massimo, mentre Pirovano e Nadia Delago hanno ottenuto buoni tempi. In testa si trova ancora Stuhec, che guida la classifica provvisoria. La gara si svolge nell’ambito della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino.

Si è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Sulla pista “La VolatA” di Passo San Pellegrino è previsto un altro training ufficiale domani, poi due discese libere consecutive (una è il recupero di Crans Montana) ed infine un superG domenica. Il miglior tempo della mattinata è stato realizzato in 1:22.92 dalla slovena Ilka Stuhec, che ha però saltato (almeno) una porta non gareggiando quindi alla pari con le altre, di conseguenza il vero punto di riferimento odierno è l’1:23. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa Stuhec

