In Val di Fassa, Sofia Goggia ha rallentato durante le prove di velocità, mentre Pirovano e Delago si sono distinti per le ottime prestazioni. Stuhec si trova attualmente in testa alla classifica, suscitando interesse tra gli appassionati di sci alpino. Le gare di questa fase stagionale si concentrano sulla disciplina di velocità, con un’attenzione particolare alle posizioni di vertice in vista della tappa finale della Coppa del Mondo femminile.

L'attenzione si concentra sulle competizioni di velocità in previsione della tappa di fine stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, che si svolgono in Val di Fassa. La prima prova cronometrata in discesa libera ha fornito prime indicazioni sul livello di forma delle atlete, con il tracciato "La VolatA" di Passo San Pellegrino protagonista di un confronto che anticipa le gare di questo weekend. Nella sessione mattutina, il miglior tempo è stato stabilito dalla sciatrice slovena Ilka Stuhec con un riscontro di 1:22.92. È importante notare che la stessa atleta ha saltato almeno una porta, facendo sì che il risultato non fosse quindi del tutto confrontabile con quello delle concorrenti che hanno completato tutto il tracciato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia rallenta in Val di Fassa, Pirovano e Delago brillano, Stuhec in testa

Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della...

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Val di Fassa 2026 in DIRETTA: Stuhec vola in testa. Goggia non spinge, bene Pirovano

Tutto quello che riguarda Sofia Goggia.

Temi più discussi: Sofia Goggia si gioca l’oro sulla pista del cuore. Milano Cortina 2026 trattiene il fiato; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte; Sci: Goggia terza nell'ultima prova, domani discesa di Cdm donne a Soldeu; Sci, Sofia Goggia trionfa nel SuperG di Soldeu. Pirovano quinta, Brignone in top 10.

Sofia Goggia non forza nella prima prova in Val di Fassa. Bene Pirovano e Nadia Delago, in testa StuhecSi è appena conclusa la prima prova cronometrata di discesa in Val di Fassa verso le gare di velocità in programma questo weekend nell’ambito della terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo ... oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Val di Fassa 2026: n. di pettorale, tv, streamingSaranno ben dieci le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile in Val di Fassa (Italia), valida per la Coppa del Mondo ... oasport.it

Sofia Goggia consolida il pettorale rosso e punta la Coppa di specialità, Laura Pirovano si candida come protagonista del finale di stagione, Federica Brignone decide di fermarsi. Queste le tre notizie che ci portiamo in Italia per il weekend in Val di Fassa, in Tr facebook

La gioia e la concentrazione di Sofia Goggia dopo la vittoria nel SuperG di Soldeu #SciAlpino #WinterSport #Goggia #Soldeu x.com