Snowboard dieci azzurri nelle fasi finali del PSL di Spindleruv Mlyn

Oggi si è disputata la sessione di qualificazioni del PSL di Spindleruv Mlyn, terzo evento della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026. Tra i partecipanti, dieci atleti italiani sono riusciti ad accedere alle fasi finali della competizione. La giornata ha visto confronti serrati tra gli sciatori, con alcuni di loro che hanno ottenuto risultati migliorando le proprie posizioni rispetto alle qualificazioni.

Si è da poco conclusa la mattinata di qualificazioni valida per il PSL di Spindleruv Mlyn, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slalom parallelo 2025-2026. Sulle nevi ceche, in attesa delle fasi finali in programma dalle ore 13.00, gli atleti hanno lottato con due manche cronometrate per cercare di rientrare nel tabellone degli ottavi di finale. In campo femminile, al termine delle due run su pista rossa e blu, la giapponese Miki Tsubaki ha fatto segnare il miglior tempo in 1’08"54, che le vale la qualificazione con il miglior pettorale. Attenta anche Lucia Dalmasso che chiude al terzo posto con un ritardo di 79 centesimi dalla nipponica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Snowboard, dieci azzurri nelle fasi finali del PSL di Spindleruv Mlyn Snowboard, otto azzurri alle fasi finali del PGS di SimonhöheAd una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di snowboard 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per... Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller!Dopo le grandi emozioni del PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con lo slalom gigante parallelo di Bansko, tappa della Coppa... Tutti gli aggiornamenti su Spindleruv Mlyn. Temi più discussi: Il parallelo azzurro verso Spindleruv Mlyn: 13 convocati per il PSL sui Monti dei Giganti; Snowboard: Bormolini vince a Krynica e guida la Coppa del Mondo; Maurizio Bormolini, dimenticate le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026! L'azzurro orna a vincere nel PGS Krynica: rivivi la finale. Snowboard, dieci azzurri nelle fasi finali del PSL di Spindleruv MlynSi è da poco conclusa la mattinata di qualificazioni valida per il PSL di Spindleruv Mlyn, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di slalom parallelo ... oasport.it E' già tempo di... Spindleruv Mlyn: sabato il terzo PSL di Coppa del Mondo, Dalmasso e Caffont in lottaLa nazionale azzurra di snowboard per la singola gara in Repubblica Ceca, con Maurizio Bormolini leader della generale e pure di slalom, mentre le due bellunesi sono ... neveitalia.it