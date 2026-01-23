Snowboard otto azzurri alle fasi finali del PGS di Simonhöhe

Otto atleti italiani si sono qualificati per le fasi finali del PGS di Simonhöhe, in Austria. A una settimana dalla tappa di Bansko, i partecipanti della Coppa del Mondo 2025-2026 sono tornati in pista per competere in questa importante fase della stagione. L’evento rappresenta un momento di verifica e crescita per gli atleti in vista delle gare future, confermando l’impegno e la preparazione del settore snowboard italiano.

Ad una settimana dalla tappa bulgara di Bansko, i protagonisti della Coppa del Mondo di PGS 2025-2026 sono oggi nuovamente tornati in pista per affrontare l'appuntamento austriaco di Simonhöhe. Si sono infatti da poco concluse le qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione delle fasi finali, in programma dalle 13.00. Tra gli uomini, il miglior tempo nelle due run è stato fatto segnare dal sud-coreano Sangho Lee (1'01?96). Alle sue spalle il tandem italiano con Aaron March, secondo (+0.03) e Roland Fischnaller, terzo (+0.04). Molto bene anche Maurizio Bormolini, che si qualifica con il quinto tempo (1'02?13).

