Snowboard cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko Eliminato Roland Fischnaller!

Cinque atleti italiani sono approdati alle fasi finali del PGS di Bansko, con l'eliminazione di Roland Fischnaller. Dopo il PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue con l’evento di slalom gigante parallelo, tappa della Coppa del Mondo PSG 2025-2026. Un momento importante per il team italiano, che si confronta con le migliori nazionali in un circuito internazionale di rilievo.

Dopo le grandi emozioni del PSL di Bad Gastein, la stagione dello snowboard prosegue ora con lo slalom gigante parallelo di Bansko, tappa della Coppa del Mondo PSG 2025-2026. Sulle nevi bulgare, si sono da poco concluse le qualificazioni maschili e femminili, al termine delle quali si è delineata la composizione della fase finale, in programma dalle 12.00 italiane. Tra gli uomini il più veloce è stato il canadese Arnaud Gaudet che ha concluso le due run con il tempo di 1'11?60. Dietro di lui un brillante Aaron March (+0.14), uno dei favoriti per la fase finale. Per trovare un altro azzurro qualificato dobbiamo arrivare alla dodicesima posizione, occupata da Maurizio Bormolini (1'12?16).

Snowboard, solo cinque azzurri qualificati alle fasi finali del PGS di Scuol. Eliminato Aaron March! - Si è aperta con le qualificazioni la giornata dedicata alla quarta tappa della Coppa del Mondo PGS 2025- oasport.it

A Bad Gastein la notte del secondo PSL con sei azzurri che staccano il pass: alle 18.45 le fasi finali - Coppa del Mondo di snowboard: le qualificazioni del secondo slalom della stagione vedono Dalmasso e Caffont pimpanti, con il 3° e 5° crono nel 'prologo' femminile. neveitalia.it

NEVEITALIA. . Dopo i trionfi di Bad Gastein e prima delle gare del week-end a Bansko, ecco il detentore della sfera di cristallo per parlare della leggendaria stagione che sta vivendo la nazionale di snowboard. - facebook.com facebook

