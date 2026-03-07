Siponto partecipa alla VI campagna di scavo

A Siponto è iniziata la sesta campagna di scavo, con il team che lavora sul sito archeologico. La campagna, denominata Siponto 2026, coinvolge archeologi e tecnici impegnati nelle operazioni di ricerca e recupero. Le attività proseguono con l’obiettivo di approfondire le conoscenze sulla storia dell’area. La campagna si svolge nel rispetto di un piano di intervento già predisposto.

Siponto 2026 – VI Campagna di scavo Unisciti al team e vivi l'archeologia sul campo! Sono aperte le iscrizioni alla VI Campagna di scavo e ricognizione a Siponto, che si svolgerà dal 7 settembre al 16 ottobre 2026, organizzata dall' Università degli Studi di Bari Aldo Moro