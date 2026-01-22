Fiumicino scavo alla rotatoria della Madonnella | istituita viabilità provvisoria

A Fiumicino, è stata istituita una viabilità provvisoria alla rotatoria della Madonnella in seguito ai lavori di realizzazione della nuova rotatoria, della viabilità connessa e dell’arredo urbano. La modifica temporanea della circolazione è stata adottata per garantire la sicurezza e permettere il regolare svolgimento delle opere. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione ai segnali e di seguire le indicazioni temporanee durante il periodo dei lavori.

Fiumicino, 22 gennaio 2026 – Nell’ambito dei lavori “realizzazione rotatoria, viabilità connessa e arredo urbano. Piazza della Madonnella località Isola Sacra”, il Comune informa che tra gli interventi è prevista la predisposizione dell’i mpianto di irrigazione delle aree verdi e che per predisporre tale impianto si rende necessario eseguire uno scavo di attraversamento della rotatoria in direzione Via Coni Zugna. Per consentire lo svolgimento dei lavori è stata istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, dalle ore 22:00 del 23012026 alle ore 06:00 del 24012026: istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione nel tratto interessato dai lavori, preavviso di lavori in corso, limite di velocità 30 kmh e freccia a 45° dx eo sx; chiusura alternata di mezza carreggiata direzione Via Coni Zugna e utilizzo di piastre; lumini per il segnalamento notturno e utilizzo di movieri.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

