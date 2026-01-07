Roma | M5s Lazio grave atto intimidatorio a sede Cgil Primavalle solidarieta’

Il Movimento 5 Stelle Lazio ha espresso solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio dopo il grave atto intimidatorio nella sede di Primavalle, dove sono stati trovati cinque fori di proiettile. Un episodio che evidenzia l’importanza di tutelare il rispetto delle istituzioni e della libertà di espressione. La solidarietà si unisce alla condanna di ogni forma di minaccia e violenza, sottolineando l’impegno a difendere i valori democratici.

Il gruppo del Movimento 5 Stelle presso la Regione Lazio, attraverso una comunicazione ufficiale, esprime “piena solidarietà alla Cgil di Roma e Lazio in merito al grave atto intimidatorio verificatosi nella sede di Primavalle, dove sono stati scoperti cinque fori di proiettile. Questo gesto vile e inaccettabile non colpisce soltanto il sindacato, ma attacca anche i valori fondamentali della democrazia e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Incidenti di questa natura non possono essere tollerati né sottovalutati. Condanniamo con fermezza quanto è accaduto e ci auguriamo che le indagini riescano a identificare al più presto i responsabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: M5s Lazio, grave atto intimidatorio a sede Cgil Primavalle, solidarieta’ Leggi anche: Cgil Primavalle, trovati 5 fori di proiettile nelle vetrate: per il sindacato è “atto intimidatorio” Leggi anche: Grave atto intimidatorio, incendiata l'auto di Labate: il gesto e la solidarietà della Uilm La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma, colpi d’arma da fuoco contro la sede Cgil di Primavalle - Cinque fori di proiettile sono stati trovati questa mattina alla riapertura sulle vetrate. msn.com

Lazio, ospedali al collasso: “45 ambulanze ferme nei parcheggi con i malati in barella, non c’erano letti” - I sindacati denunciano il collasso dei pronto soccorso nel Lazio: ambulanze ferme, ore di attesa e carenza di personale: "Negato il diritto alla salute" ... fanpage.it

Lazio. Frenata del M5S sull’Azienda Zero: “Testo obsoleto, bloccare i lavori in Commissione” - Roberta Lombardi scrive all’Assessore alla Sanità D’Amato e all’Ufficio di Presidenza della VII Commissione. quotidianosanita.it

La Cgil: "Nella sede di Primavalle a Roma 5 fori di proiettile". Sindacato di Roma e Lazio: 'Sporta una denuncia' #ANSA - facebook.com facebook

Lotteria Italia. La fortuna bacia il Lazio: 5 milioni a Roma x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.