Incendiati ad Ariccia 6 mezzi di una società 46enne arrestato | movente legato ai dissidi con la moglie

Un uomo di 46 anni dei Castelli Romani è stato arrestato con l’accusa di aver dato fuoco a sei mezzi di una società ad Ariccia. Secondo le indagini, l’atto di vandalismo sarebbe una vendetta legata ai dissidi con la moglie, che lavora nella stessa azienda. L’uomo è ora ai domiciliari e le forze dell’ordine stanno cercando di capire se ci sono altri elementi dietro questa intimidazione.

Effettuato un arresto dai Carabinieri di Castel Gandolfo, che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura. Un uomo di 46 anni, originario dei Castelli Romani, è stato raggiunto dalla misura cautelare perché gravemente indiziato del danneggiamento seguito da incendio di 6 mezzi di una società cooperativa di Ariccia, appaltatrice per la raccolta dei rifiuti nel comune di Castel Gandolfo. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il movente sarebbe legato a dissidi personali con la moglie, dipendente della società colpita. L'indagine e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'indagine è stata condotta dai militari della Stazione di Cecchina tra i mesi di gennaio 2024 e novembre 2025.

