Esordio feroce per Jannik Sinner a Indian Wells | solo 2 game concessi a Dalibor Svrcina

Jannik Sinner ha iniziato con forza il suo torneo a Indian Wells, concedendo soltanto due giochi a Dalibor Svrcina nel match di apertura. Il giocatore italiano ha dominato il primo turno sul cemento californiano, dimostrando grande solidità e velocità in campo. La partita si è conclusa con una netta vittoria in due set, senza concedere opportunità all’avversario.

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, il n.2 del mondo ha annichilito il povero Dalibor Svrcina (n.109 del ranking), imponendosi con un netto 6-1 6-1 in 65 minuti di gioco. Un dominio assoluto per l'azzurro, in un match che gli è servito soprattutto per ritrovare sensazioni importanti in termini di concentrazione e di impatto con la palla. Una prestazione molto solida, al cospetto di un avversario che non disponeva della velocità di palla necessaria per tenere testa all'altoatesino. Sinner stacca così il pass per il terzo turno, in attesa di conoscere il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra il canadese Denis Shapovalov e l'argentino Tomas Martin Etcheverry.