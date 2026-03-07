LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | comodo esordio in 65 minuti

Sinner ha sconfitto Svrcina con un punteggio di 6-1, 6-1 in 65 minuti durante la partita di singolare maschile all’ATP Indian Wells 2026. La sfida si è conclusa con questa vittoria facile, chiudendo la cronaca della partita in diretta. La nostra copertura si ferma qui, con il risultato finale che conferma il successo del tennista italiano.

4:20 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Svrcina. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 4:19 Domani Sinner avrà a disposizione un giorno di riposo prima di tornare in campo. Ricordiamo che l’azzurro è iscritto anche al torneo di doppio in cui farà coppia con l’americano Opelka. 4:18 Tutto fin troppo semplice per l’altoatesino, che in un’ora e 5 minuti di gioco ha superato il qualificato ceco. Due ACE ed altrettanti doppi falli per l’italiano, che ha messo in campo il 68% di prime ricavando l’81% dei punti. JANNIK SINNER b. DALIBOR SVRCINA 6-1 6-1! Finisce qui, con il dritto di Svrcina che termina in corridoio. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sinner-Svrcina, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del match2:58 Svrcina ha invece superato brillantemente le qualificazioni prima di sconfiggere in due set l’australiano Duckworth.

LIVE Sinner-Svrcina 4-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro40-15 Dritto lungolinea improvviso e schiaffo al volo vincente del tennista di Ostrava.

Absolute domination! Jannik Sinner crushes Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 to storm into the next round at Indian Wells Masters. #JannikSinner #DaliborSvrcina #IndianWells #BNPParibasOpen #TennisParadise #ATP #MensTennis #TennisMatch - facebook.com facebook

Una formalità o un assolo, come preferite: questa in sostanza la partita di #Sinner con Svrcina, investito in pieno dalla qualità e dal ritmo di Jannik, senza riuscire a trovare la minima concreta contromisura. Orizzonte perso, orientamento impossibile. Doppio 6- x.com