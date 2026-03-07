Sinner strapazza Svrcina e avanza a Indian Wells Al terzo turno incontrerà Shapovalov

Jannik Sinner ha vinto facilmente contro Dalibor Svrcina nel secondo turno di Indian Wells, con il punteggio di 6-1 6-1, e si è qualificato per il terzo turno dove affronterà Denis Shapovalov. La partita si è conclusa in modo rapido, con l'italiano che ha dominato dall'inizio alla fine. Ora Sinner aspetta il prossimo avversario nel torneo californiano.

Roma, 7 marzo 2026 – Buona la prima per Jannik Sinner a Indian Wells. L'azzurro ha superato con un netto 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno del Masters 1000 californiano, archiviando in modo rapido e senza scosse il suo esordio nel torneo. Per Sinner, testa di serie numero 2 del tabellone, si trattava del debutto nel primo Masters 1000 stagionale dopo il bye al primo turno. Dall'altra parte della rete c'era Svrcina, numero 109 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta opposto all'azzurro in un match del circuito maggiore (i due si sono affrontati ai tempi dei tornei juniores). Il divario si è visto subito dato che il tennista ceco non aveva mai affrontato, prima di oggi, un giocatore della top ten mondiale.