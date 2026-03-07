Jannik Sinner concede solo due game a Dalibor Svrcina e approda al terzo turno di Indian Wells

Jannik Sinner ha battuto Dalibor Svrcina con un punteggio di 6-1, 6-1 e si è qualificato per il terzo turno del torneo di Indian Wells. Sul cemento californiano, il giocatore italiano ha concesso solo due game durante l'incontro, dimostrando un’ottima forma. L’incontro si è svolto in modo rapido e senza particolari problemi per Sinner, che ora attende il prossimo avversario.

Esordio sul velluto per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, il n.2 del mondo ha annichilito il povero Dalibor Svrcina (n.109 del ranking), imponendosi con un netto 6-1 6-1 in 65 minuti di gioco. Un dominio assoluto per l’azzurro, in un match che gli è servito soprattutto per ritrovare sensazioni importanti in termini di concentrazione e di impatto con la palla. Una prestazione molto solida, al cospetto di un avversario che non disponeva della velocità di palla necessaria per tenere testa all’altoatesino. Sinner stacca così il pass per il terzo turno, in attesa di conoscere il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra il canadese Denis Shapovalov e l’argentino Tomas Martin Etcheverry. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner concede solo due game a Dalibor Svrcina e approda al terzo turno di Indian Wells Leggi anche: Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells WTA Indian Wells 2026, Jasmine Paolini rimonta Anastasia Potapova ed approda al terzo turnoJasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 7 del seeding, soffre ma supera il secondo turno del WTA 1000 di Indian Wells: l’azzurra,... Aggiornamenti e notizie su Jannik Sinner. Temi più discussi: Jannik Sinner, quando gioca a Indian Wells: parte la rincorsa al numero 1, chi sono gli avversari verso la finale; Berrettini oltre il dolore, Sinner prepara la rincorsa ad Alcaraz: Indian Wells comincia parlando italiano; Sinner avanza a Doha: vittoria in due set su Popyrin, ai quarti sfida Mensik per un posto in semifinale; Jannik Sinner, come si tortura in allenamento: una scelta estrema | Libero Quotidiano.it. Sinner-Machac 6-1, 6-4: Jannik vince in un'ora e 11 minuti e accede agli ottavi di finale. Sfiderà PopyrinJannik Sinner torna in campo dopo la delusione in Australia per l'Atp 500 di Doha. Il numero 2 al mondo, reduce dalla semifinale contro Djokovic a Melbourne, scende in campo ... leggo.it Nicolas Massu: Sinner e Alcaraz sono uno stimolo per il circuito: vi spiego i motiviLo straordinario rendimento dei due protagonisti rende il loro confronto un argomento di discussione costante. Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono ormai, ... oasport.it Jannik Sinner Fans - facebook.com facebook Jannik Sinner affronterà Dalibor Svrcina a Indian Wells nella notte italiana tra Venerdì 6 Marzo e Sabato 7 Marzo, non prima delle 3:00: SVEGLIA, ITALIA! x.com