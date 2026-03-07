Sinner riparte col turbo | Svrcina travolto e terzo turno conquistato

Al Masters 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner inizia il torneo con una vittoria netta contro il qualificato ceco Dalibror Svrcina. Dopo aver concesso solo due game, il tennista italiano si impone in due set con il punteggio di 6-1, 6-1, in circa un’ora di gioco. Con questa vittoria, Sinner accede al terzo turno della competizione.

Al Masters 1000 di Indian Wells Jannik Sinner debutta senza esitazioni: contro il qualificato ceco Dalibror Svrcina concede appena due game e chiude 6-1, 6-1 in circa un’ora. L’avvio è l’unico tratto in cui Svrcina riesce a respirare: tiene il servizio sfruttando qualche sbavatura iniziale dell’azzurro. Da lì, però, la partita cambia faccia. Sinner alza il livello con un tennis di pressione: risposta profonda, accelerazioni pulite e ritmo in palleggio. Il ceco si ritrova spesso a difendere, costretto a giocare corto o a rischiare troppo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

