Sinner debutto sul velluto a Indian Wells | Svrcina travolto in 2 set
Jannik Sinner ha esordito con una vittoria netta nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set il ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita si è conclusa in poco più di un’ora e quattro minuti, dimostrando un buon ritmo e solidità dell’azzurro nel suo primo turno dell torneo californiano.
(Adnkronos) – Jannik Sinner senza problemi al debutto nell'Atp Masters 1000 di Indian Wells. Oggi 7 marzo, nel match del secondo turno, l'azzurro ha sconfitto il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1 in 1h04'. Ora lo attende la sfida con il canadese Denis Shapovalov che ha battuto l'argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 29,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
