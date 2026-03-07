Sinner debutto sul velluto a Indian Wells | Svrcina travolto in 2 set

Jannik Sinner ha esordito con una vittoria netta nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells, battendo in due set il ceco Dalibor Svrcina con il punteggio di 6-1, 6-1. La partita si è conclusa in poco più di un’ora e quattro minuti, dimostrando un buon ritmo e solidità dell’azzurro nel suo primo turno dell torneo californiano.