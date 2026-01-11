Genova al Luna Park invernale risuona ‘Faccetta nera’ | la reazione della sindaca Silvia Salis

Nella serata di sabato 10 gennaio, al Luna Park invernale di Genova, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di visitatori e autorità. Tra le luci e le musiche del parco, la riproduzione di ‘Faccetta nera’ ha suscitato reazioni, portando alla dichiarazione della sindaca Silvia Salis. Di seguito, i dettagli sull’accaduto e le conseguenze di questo episodio.

Nella serata di ieri, sabato 10 gennaio, tra le luci e la musica del Luna Park invernale di Genova, un episodio ha scosso visitatori e istituzioni. Dagli altoparlanti degli autoscontri è infatti partita "Faccetta nera", brano simbolo del regime fascista, suscitando immediata indignazione tra i presenti. L'episodio e la reazione del pubblico. Mentre centinaia di giovani e famiglie affollavano le giostre, la canzone del Ventennio ha improvvisamente fatto irruzione nell'area del parco divertimenti. Alcuni ragazzi hanno contestato apertamente l'accaduto, ricordando come la diffusione di quel brano rappresenti apologia di fascismo, configurando un reato.

