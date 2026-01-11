Genova Faccetta nera risuona al luna park Silvia Salis | Gravissimo

"Diffondere 'Faccetta nera' dalle casse di un’attrazione del Winter park a Ponte Parodi, a Genova, come successo ieri sera, è un gesto di una gravità assoluta. Lo è ancor di più se si considera che quel luogo è frequentato quotidianamente da migliaia di bambini, giovani e famiglie e che, per la sua realizzazione, il Winter park beneficia di significativi contributi pubblici da parte del Comune. A Genova non c’è e non ci sarà mai spazio per nostalgie fasciste". Silvia Salis commenta così il video che circola in rete e che fa riferimento a quanto andato in scena ieri sera, sabato 10 gennaio. "Il video che sta circolando in rete, relativo ai fatti di ieri sera, è attualmente oggetto di tutti gli approfondimenti necessari - aggiunge la sindaca di Genova -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

