Genova Faccetta nera risuona al luna park Silvia Salis | Gravissimo
"Diffondere 'Faccetta nera' dalle casse di un’attrazione del Winter park a Ponte Parodi, a Genova, come successo ieri sera, è un gesto di una gravità assoluta. Lo è ancor di più se si considera che quel luogo è frequentato quotidianamente da migliaia di bambini, giovani e famiglie e che, per la sua realizzazione, il Winter park beneficia di significativi contributi pubblici da parte del Comune. A Genova non c’è e non ci sarà mai spazio per nostalgie fasciste". Silvia Salis commenta così il video che circola in rete e che fa riferimento a quanto andato in scena ieri sera, sabato 10 gennaio. "Il video che sta circolando in rete, relativo ai fatti di ieri sera, è attualmente oggetto di tutti gli approfondimenti necessari - aggiunge la sindaca di Genova -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Genova, al Luna Park invernale risuona ‘Faccetta nera’: la reazione della sindaca Silvia Salis
Leggi anche: Al luna park di Genova suona Faccetta nera agli autoscontri. La sindaca Salis: “Grave, qui non c’è spazio per nostalgie fasciste”
Serie A, Cagliari-Milan 0-1 rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesisi contendono il titolo di campioni d'inverno Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-g.
Genova, al Luna Park invernale risuona "Faccetta nera". La condanna degli organizzatori - Colonna sonora per l'autoscontro, sindaca Salis "Gesto di una gravità assoluta, in corso tutti gli approfondimenti necessari" ... rainews.it
Genova scandalo al Winter Park Faccetta Nera risuona dall’attrazione bufera tra visitatori e organizzatori - Reazioni e indignazioneGenova, riprodotta “Faccetta Nera” dagli altoparlanti di un’attrazione del Winter Park a Ponte Parodi, ha provocato immediate r ... assodigitale.it
Faccetta Nera al Luna Park di Genova. Il giostraio: “È solo una canzone”. La replica: “No, il fascismo è reato” - “Faccetta Nera” risuona dagli autoscontri del Luna Park di Genova. msn.com
Faccetta nera al Luna Park 21 dicembre 2025
Ieri al Winter Park di Genova è successa una cosa irresponsabile e grave. Qualcuno ha diffuso dalle casse di un’attrazione “Faccetta nera”. Nella nostra città non ci sarà mai spazio per chi ha nostalgie fasciste, né per chi usa simboli del fascismo per stupidità x.com
Ieri sera al Winter Park di Genova è successa una cosa stupida, irresponsabile e grave. Qualcuno ha pensato bene di far diffondere dalle casse di un’attrazione la canzone “Faccetta nera”. Un gesto ancora più grave se pensiamo che quel luogo è frequentato - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.