Silvia Salis ecco il piano per il Fisco da incubo | Basta guardare l' auto

Silvia Salis presenta un nuovo piano fiscale che mira a intensificare i controlli, con particolare attenzione alla verifica delle auto di proprietà dei contribuenti. La proposta prevede un aumento delle ispezioni per contrastare l’evasione fiscale, suscitando interesse tra chi sostiene una stretta maggiore sul settore. La strategia si concentra sulla lotta all’evasione, con l’obiettivo di approfondire le verifiche sui beni mobili dei cittadini.

Torna a grande richiesta la sete di controlli fiscali che tanto affascina la sinistra. "Affronterei realmente il tema dell'evasione fiscale. Magari con un bel programma di intelligenza artificiale per scovare gli evasori, anche se il più delle volte basterebbe confrontare l'auto, la casa e quanto dichiarano". Parole e musica, in un'intervista a La Stampa, di Silvia Salis, sindaca di Genova, rispondendo alla domanda da dove comincerebbe se diventasse premier. La Salis poi casca in un autogol clamoroso dimenticando che l'Ai è già utilizzata dal Fisco. Ma tant'è. Poi sulla possibilità di una candidatura a premier afferma: "Io ora sono sindaca di Genova - aggiunge - e lo sarò anche tra un anno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Silvia Salis in udienza da papa LeoneLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato lunedì 29 dicembre all'udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV, organizzata dall'Anci per...

Silvia Salis in versione Boldrini: da “doge” a “doghessa” di Genova. Il cambio al femminile dopo 686 anni…Da Doge di Genova, come da secolare tradizione, a “Doghessa”, come da teoria “boldriniana” sui cambi di appellativi al femminile per qualsiasi carica...

