Silvia Salis in udienza da papa Leone

Il 29 dicembre, Silvia Salis, sindaca di Genova, ha partecipato a un'udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV. L'incontro, organizzato dall'Anci, ha coinvolto i sindaci delle città capoluogo di provincia e i presidenti delle associazioni regionali. Un momento di confronto istituzionale volto a rafforzare il dialogo tra le amministrazioni locali e il Vaticano.

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato lunedì 29 dicembre all'udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV, organizzata dall'Anci per tutti i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle Anci regionali."Una grande emozione e grande privilegio poter incontrare e.

Salis in udienza da Papa Leone: “Accogliamo impegno a diventare maestri di bene comune” - «È stata una grande emozione poter incontrare e ascoltare il Papa, soprattutto in questo periodo natalizio – afferma Salis –. genova3000.it

Genova, la sindaca Salis dal Papa: “Accogliamo l’impegno a diventare maestri di dedizione al bene comune” - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questa mattina all’udienza privata in Vaticano con papa Leone XIV, organizzata dall’Anci per tutti i sindaci dei ... italpress.com

