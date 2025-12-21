Da Doge di Genova, come da secolare tradizione, a “Doghessa ”, come da teoria “boldriniana” sui cambi di appellativi al femminile per qualsiasi carica pubblica o privata. La sindaca Silvia Salis ha introdotto la novità, dopo 686 anni, nel tradizionale scambio di auguri tra l’abate del popolo e il doge di Genova nella rievocazione storica della cerimonia del Confuego, che si svolge il sabato immediatamente precedente il Natale e che consiste nell’ardere un ceppo di alloro sulla piazza della città. Come racconta oggi l’edizione genovese di “Repubblica”, lo scambio di convenevoli della cerimonia si è svolto in questi termini, in stretto dialetto: “ Ben trovâ madònna ra Duxessa ”, “Ben trovata, signora Doghessa”, le si è rivolto l’abate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Silvia Salis in versione Boldrini: da “doge” a “doghessa” di Genova. Il cambio al femminile dopo 686 anni…

Leggi anche: Scontri polizia-lavoratori a Genova, alta tensione al corteo per l’ex Ilva. Silvia Salis: «Il governo deve dare risposte» – Il video

Leggi anche: Silvia Salis: “In prima linea per salvare l’ex Ilva di Genova. Anche senza Taranto”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Silvia Salis 'dogaressa' accende il Confeugo, fiamma dritta. Bucci, l'auspicio è soprattutto che sia un anno di pace #ANSA - facebook.com facebook

Silvia Salis in copertina sul “Venerdì”. Mentre volano gli stracci con Primocanale di Maurizio Rossi #comunedigenova #silviasalis x.com