Insieme Sicuri il progetto che esorta i cittadini a segnalare i rischi ambientali

“Insieme Sicuri” è un progetto che invita i cittadini a segnalare rischi ambientali, contribuendo alla creazione di una mappa dettagliata dei pericoli presenti sul territorio italiano. Dal nord al sud, tra ottobre e dicembre, sono state coinvolte 12 comunità e 300 partecipanti, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e tutela ambientale attraverso il contributo diretto dei cittadini.

Hanno incontrato dodici comunità dal nord al sud del Paese, da ottobre alla metà di dicembre, coinvolgendo 300 partecipanti che hanno fornito segnalazioni per comporre una "Mappa dei Rischi" in vista del successivo appuntamento. Quello che ci sarà a breve volto al confronto con i tecnici delle amministrazioni comunali sui contenuti del Piano di Protezione Civile, per poi terminare con un ultimo incontro per comporre delle proposte ai fini dell'aggiornamento dei Piani comunali di Protezione Civile. È il cuore del progetto "Sicuri Insieme" di Cittadinanzattiva, organizzazione che nasce nel 1978 e si occupa di emergenze e rischio.

