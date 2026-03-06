I giganti foggiani delle Startup | chi c' è dietro e in cosa hanno investito

In provincia di Foggia, sono state individuate diverse startup di rilievo. Un’indagine ha ricostruito chi sono i fondatori e in quali settori hanno investito. La mappa delle aziende emergenti include realtà che operano nel digitale, nel settore agricolo e in altri ambiti innovativi. La ricerca si è concentrata sui principali attori che muovono le energie imprenditoriali locali.

Abbiamo fatto un viaggio virtuale per provare a disegnare una mappa delle startup presenti in provincia di Foggia. La guida che ci ha condotto alla scoperta del variegato panorama innovativo è stato il database ufficiale delle Camere di Commercio che raccoglie le startup e le Pmi innovative italiane iscritte nella specifica sezione speciale del registro delle imprese.Con 475 startup la Puglia si piazza al nono posto tra le regioni italiane (al primo c’è la Lombardia con 3410 e all’ultimo la Valle d’Aosta con 12) e vanta un ecosistema che combina programmi di accelerazione, investimenti crescenti, bandi regionali e iniziative di supporto alla trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

L'ombra della mafia e il tentato omicidio: cosa hanno fatto i due foggiani catturati per l'assalto al portavaloriColpi di kalashnikov contro i blindati, esplosioni e spari durante la fuga contromano, come in guerra.

Leggi anche: "Amiamo la nostra città", gli auguri di buon anno della sindaca ai foggiani: "Un pensiero a chi soffre e a chi è solo"