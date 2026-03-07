Sicurezza nel Ravennate | 13 furti in casa 38 bici rubate e oltre cento truffe in un mese

Nel Ravennate, nell'ultimo mese sono stati denunciati 13 furti in abitazione e 38 biciclette sono state sottratte. Inoltre, si sono registrate oltre cento truffe di varia natura. I residenti segnalano un aumento di episodi criminali che coinvolgono furti, scippi e truffe, mantenendo alta la preoccupazione nella zona.

Il tema della criminalità rimane sempre al centro dell'attenzione nel Ravennate. Furti, scippi, ma anche diverse truffe hanno tormentato i cittadini nell'ultimo periodo. A presentare una fotografia della situazione sul territorio è il report di febbraio del gruppo Sicurezza Sos Indipendente della Romagna. La rete di controllo attiva su WhatsApp fornisce un riscontro di numerosi reati avvenuti sul territorio provinciale nel secondo mese dell'anno. Sono tredici in tutto i furti in abitazione registrati (sei a Ravenna e 7 nel forese), mentre 3 scippi sarebbero stati portati a termine nella città capoluogo. Sempre rispetto ai furti, presi di mira due auto nella zona del forese.