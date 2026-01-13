Blitz a Napoli 38 persone in carcere per furti in abitazioni e truffe

I carabinieri di Napoli hanno arrestato 38 persone coinvolte in un'organizzazione dedita a furti in abitazioni, truffe e ricettazione. L’operazione, eseguita con un’ordinanza di custodia cautelare, mira a contrastare attività criminali che hanno interessato diverse zone della città. L’indagine ha permesso di raccogliere elementi probatori su un gruppo organizzato, contribuendo alla tutela della sicurezza pubblica e dei cittadini.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di 38 soggetti gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione, ricettazione e truffe aggravate. Vittime di questi reati sarebbero state persone in condizioni di minorata difesa, da cui gli uomini dell'Arma avrebbero raccolto oltre 100 denunce tra giugno 2023 e ottobre 2024.

Blitz all'alba, stanata maxi organizzazione di ladri d'appartamento: carcere per 38 persone - Le indagini, hanno avuto origine in seguito ad un furto in un'abitazione di Casoria, e sono state svolte dal mese di giugno del 2023 al mese di ottobre 2024, raccogliendo oltre 100 episodi di furti ... napolitoday.it

Napoli, smantellata la banda dei furti in casa: 38 arresti - Individuati sette gruppi criminali che avrebbero messo a segno un centinaio di furti in abitazioni e altre truffe ... notizie.tiscali.it

