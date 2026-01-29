Salvini spinge per approvare subito il decreto sicurezza. Il leader della Lega chiede di accelerare e di portare in Consiglio dei ministri un provvedimento completo, senza pezzi mancanti. Tra i punti chiesti, il divieto di porto di coltelli, l’inasprimento delle norme contro le baby gang e il blocco degli ricongiungimenti familiari per chi delinque, anche tra i minori. Salvini ha parlato a Montecitorio, durante la presentazione di un libro su Roberto Maroni.

Il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini vuole accelerare sull’introduzione di nuovi provvedimenti in tema di sicurezza: “ Abbiamo fretta che arrivino in Consiglio dei Ministri e ci arrivino bene e completi, senza pezzi mancanti, quindi vuol dire con maranza, babygang, divieto di porto di coltello, stop all’accoglienza per chi delinque compresi i minori, stop ai ricongiungimenti familiari facili”, ha detto il ministro rispondendo ai giornalisti a Montecitorio, a margine della presentazione del libro ‘Roberto Maroni. Discorsi politici e parlamentari’. “ Perché la stretta sui coltelli non dovrebbe entrare nel decreto?”, ha aggiunto Salvini, “anzi per la Lega l’ipotesi iniziale era che sopra una certa dimensione di lama, uno non deve andare in giro se non per motivi di lavoro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salvini: "La Lega ha fretta sul decreto sicurezza e lo stop ai coltelli va inserito"

Il governo italiano sta considerando di inserire immediatamente nel decreto legge le norme anti-coltelli, in risposta al recente aumento di episodi di violenza, come quello di La Spezia.

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, a Lecco ha ribadito l'importanza di scegliere rapidamente il candidato sindaco, affermando che la decisione spetta alla Lega e ai suoi alleati.

