spaccate scippi e spaccio in aumento da firenze san jacopino arriva un altro appello alle istituzioni

Gli abitanti di San Jacopino si sono rivolti di nuovo alle autorità chiedendo più controlli e più presenza delle forze dell’ordine nel quartiere. In questi giorni si registrano aumenti di spaccate, scippi e spaccio, e i residenti sono preoccupati per la loro sicurezza. Chiedono interventi più decisi per fermare questa escalation e riportare un po’ di calma in zona.

Firenze, 10 febbraio 2026 - Chiedono una presenza costante e visibile delle forze dell’ordine, controlli mirati nei minimarket e un’azione più decisa contro lo spaccio. Il comitato cittadini attivi San Jacopino non si ferma mai e lancia un nuovo appello all’amministrazione comunale, alla prefettura e alle forze dell’ordine. Obiettivo: arginare degrado e microcriminalità e ridare respiro ad un quartiere che da troppo tempo combatte contro la delinquenza. Lo ribadisce Simone Gianfaldoni, portavoce del comitato: “Ci vogliono interventi urgenti. Residenti e commercianti sono davvero allo stremo. Negli ultimi tempi le spaccate alle auto sono cresciute di numero, così come gli scippi e le aggressioni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

