Firenze San Jacopino come il Far West | dilagano spaccate furti e spaccio Gianfaldoni | Perchè le istituzioni non ci ascoltano?

La gente di San Jacopino si sveglia ogni giorno con il timore di nuove rapine e furti. Le spaccate ai negozi sono all’ordine del giorno, e il traffico di droga si fa sempre più evidente. Residenti e commercianti sono esasperati e chiedono a gran voce che le forze dell’ordine intervengano. Gianfaldoni, uno dei residenti, si sfoga: “Perché le istituzioni non ci ascoltano?” La situazione nel quartiere sembra peggiorare di giorno in giorno, e nessuno sembra trovare una soluzione efficace.

FIRENZE – Residenti sempre più esasperati nel quartiere di San Jacopino a Firenze a causa della criminalità che dilaga nelle strade. E' quanto denuncia il Comitato Cittadini Attivi San Jacopino. "Siamo ostaggio della microcriminalità ormai da tempo, non bastavano scippi, aggressioni, spaccio di stupefacenti, furti, il quartiere con il record di spaccate ai negozi nel silenzio delle istituzioni, ora siamo nuovamente sotto attacco di balordi che agiscono indisturbati colpendo a ripetizione le vetture in sosta". Il presidente del Comitato Simone Gianfaldoni denuncia: "Sono numerose le spaccate ai vetri delle auto in sosta" – prosegue in una nota – "avvenute anche durante il giorno, spudoratamente.

