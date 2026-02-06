Agguato mortale ad Arzano si fa strada l’ipotesi dell’errore di persona

Questa sera ad Arzano, un uomo di 51 anni, Rosario Coppola, è stato ucciso in un agguato armato. Un altro uomo, Antonio Persico, è rimasto ferito leggermente. La polizia indaga sull’accaduto e si ipotizza che si tratti di un errore di persona. La scena si è svolta in un momento di tensione, con i colpi che hanno interrotto il tranquillo pomeriggio del quartiere.

Nell'attacco armato di mercoledì sera ad Arzano è stato ucciso il 51enne Rosario Coppola, mentre è rimasto ferito lievemente Antonio Persico. Gli inquirenti valutano l'ipotesi che la vittima sia stata scambiata per un boss della zona. Secondo quanto emerge dalle indagini condotte dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, Coppola potrebbe essere stato scambiato per un esponente di spicco di un clan locale, attualmente in libertà. Una pista che viene rilanciata anche da diversi organi di stampa locali e che rappresenta al momento uno degli elementi centrali dell'inchiesta.

