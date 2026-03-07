Si spacciano per avvocati della nipote e chiedono soldi | nonnina consegna gioielli per 20 mila euro

Due uomini si sono fatti passare per avvocati della nipote di una pensionata ottantaduenne di Cianciana, dicendole che aveva avuto un grave incidente a Sciacca. I falsi legali hanno chiesto denaro e, per convincerla, hanno portato a termine l’operazione consegnandole gioielli per circa 20 mila euro. La donna ha consegnato i gioielli senza coinvolgere le forze dell’ordine.

Appurato d'essere stata truffata, l'anziana non ha potuto far altro che presentarsi alla stazione dei carabinieri e formalizzare una denuncia a carico di ignoti Niente carabinieri, non questa volta almeno. Ma avvocati. Due uomini hanno telefonato a una pensionata ottantaduenne di Cianciana spacciandosi per i legali della nipote che, a loro dire, aveva avuto un grave incidente stradale a Sciacca. Chiedevano, per sostenere la difesa e il pagamento della loro parcella, soldi. Denaro che l'anziana non aveva però in casa. I due, pur di far in fretta perché la nipote aveva bisogno d'essere assistita a livello giudiziario, si sono "accontentati" dei gioielli della "nonnina".