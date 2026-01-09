Suo marito è coinvolto in una rapina vogliamo però aiutarlo | 76enne consegna 20 mila euro di gioielli per salvarlo
Una donna di 76 anni, nel tentativo di aiutare il marito coinvolto in una rapina, ha consegnato ai malviventi gioielli per oltre 20 mila euro. La sua innocente scelta di fidarsi e di agire in fretta si è rivelata un raggiro, lasciandola senza i beni consegnati. Un episodio che evidenzia i rischi delle truffe e l’importanza di mantenere la calma in situazioni di emergenza.
Copione parzialmente modificato, ancora una volta. Anziana cade nel tranello e - cercando di salvare il marito - consegna tutti i gioielli che ha in casa, un bottino di oltre 20 mila euro per i malviventi che hanno centrato l'obiettivo: l'hanno raggirata. A indagare sull'ennesima truffa che ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
