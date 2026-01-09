Suo marito è coinvolto in una rapina vogliamo però aiutarlo | 76enne consegna 20 mila euro di gioielli per salvarlo

Una donna di 76 anni, nel tentativo di aiutare il marito coinvolto in una rapina, ha consegnato ai malviventi gioielli per oltre 20 mila euro. La sua innocente scelta di fidarsi e di agire in fretta si è rivelata un raggiro, lasciandola senza i beni consegnati. Un episodio che evidenzia i rischi delle truffe e l’importanza di mantenere la calma in situazioni di emergenza.

