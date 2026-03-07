si presenta il libro la doppia faccia di alessia nicotra

Sabato 7 marzo 2026 alle 18:00 si terrà a Palazzo Manganelli 16 a Catania la presentazione del libro “La Doppia Faccia” scritto da Alessia Nicotra. L’evento si svolgerà in una cornice storica e vedrà la partecipazione dell’autrice. La presentazione è aperta al pubblico e fa parte delle iniziative culturali in programma nella sede.

Sabato 7 marzo 2026, alle ore 18:00, la prestigiosa cornice di Palazzo Manganelli 16, a Catania, ospiterà la presentazione del libro, “ La Doppia Faccia “, opera dell’autrice Alessia Nicotra. L’evento, aperto al pubblico, promette di essere un approfondito momento di confronto culturale sulle tematiche affrontate nel volume, che esplora le complessità dell’animo umano, le dinamiche relazionali e le sfaccettature spesso nascoste della nostra identità. A moderare l’incontro sarà il Giornalista Lucio Di Mauro, che guiderà il dibattito, coinvolgendo due ospiti d’eccezione: lo psicoanalista Ferdinando Testa e l’insegnante Elena Falzone. Il loro contributo sarà fondamentale per analizzare le implicazioni psicologiche e sociali del testo, offrendo al pubblico chiavi di lettura multidisciplinari che spaziano dalla clinica alla pedagogia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

