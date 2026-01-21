Il digiuno su misura la regola delle tre Q | all’Istituto Pontano si presenta il libro di Annamaria Colao

Giovedì 23 gennaio alle 18, presso l’Istituto Pontano a Napoli, Annamaria Colao presenterà il suo nuovo libro “Il digiuno su misura”. La pubblicazione illustra un metodo personalizzato basato sulla regola delle tre “Q” per un approccio equilibrato e sostenibile al digiuno. L’evento offre l’opportunità di approfondire tematiche di salute e benessere, con un focus scientifico e pratico, guidato da una delle più autorevoli esperte del settore.

Giovedì 23 gennaio alle ore 18, presso l' Istituto G. Pontano (Corso Vittorio Emanuele 581, Napoli), Annamaria Colao, professore ordinario dell' Università di Napoli Federico II, cattedra Unesco Educazione alla Salute e allo Sviluppo Sostenibile dell'Università Federico II di Napoli e vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità, presenterà il suo nuovo libro "Il digiuno su misura" (ed. Sonzogno). Con l'autrice dialogherà il notaio Dino Falconio, presidente dell'Associazione Ex Alunni del Pontano. L'incontro sarà introdotto dal *presidente dell'Istituto G. Pontano, Pasquale Antonio "Cicci" Serra, che porterà il saluto di benvenuto agli ospiti.

