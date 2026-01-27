Confcommercio | costituita la delegazione di Mesagne Cristina Cuppone presidente

La costituzione della delegazione di Mesagne della Confcommercio rappresenta un passo importante per il territorio. Con la nomina di Cristina Cuppone a presidente, si rafforza il ruolo dell’associazione locale nel supporto alle imprese e nello sviluppo economico. Questa nuova iniziativa mira a favorire un dialogo più diretto tra le imprese e le istituzioni, promuovendo iniziative di crescita e collaborazione nel contesto locale.

Il presidente Corciulo ha illustrato l'attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi e i programmi per il 2026, sottolineando l'importanza di potenziare il ruolo delle delegazioni cittadine. BRINDISI – Costituita la delegazione di Mesagne della Confcommercio. Cristina Cuppone è stata eletta presidente all'unanimità. L'assemblea dei soci della delegazione di Mesagne di Confcommercio si è svolta nelle sale di Palazzo Savino, a Mesagne. Il presidente Corciulo ha illustrato l'attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi e i programmi per il 2026, sottolineando l'importanza di potenziare il ruolo delle delegazioni cittadine.

