Confcommercio | costituita la delegazione di Mesagne Cristina Cuppone presidente

Da brindisireport.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La costituzione della delegazione di Mesagne della Confcommercio rappresenta un passo importante per il territorio. Con la nomina di Cristina Cuppone a presidente, si rafforza il ruolo dell’associazione locale nel supporto alle imprese e nello sviluppo economico. Questa nuova iniziativa mira a favorire un dialogo più diretto tra le imprese e le istituzioni, promuovendo iniziative di crescita e collaborazione nel contesto locale.

Il presidente Corciulo ha illustrato l’attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi e i programmi per il 2026, sottolineando l’importanza di potenziare il ruolo delle delegazioni cittadine. BRINDISI – Costituita la delegazione di Mesagne della Confcommercio. Cristina Cuppone è stata eletta presidente all’unanimità. L’assemblea dei soci della delegazione di Mesagne di Confcommercio si è svolta nelle sale di Palazzo Savino, a Mesagne. Il presidente Corciulo ha illustrato l’attività svolta fino a questo momento da Confcommercio Brindisi e i programmi per il 2026, sottolineando l’importanza di potenziare il ruolo delle delegazioni cittadine.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su Confcommercio Mesagne

Confcommercio, costituita la delegazione di Francavilla Fontana

È stata ufficialmente costituita la nuova delegazione di Confcommercio a Francavilla Fontana, ampliando così la presenza dell'associazione nella provincia di Brindisi.

Confcommercio: eletto all’unanimità il presidente della delegazione della città di Brindisi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Confcommercio Mesagne

Argomenti discussi: Vernio e Vaiano Gli incontri sulla storia.

confcommercio costituita la delegazioneConfcommercio Siracusa, incontro con una delegazione della Corea del SudUna delegazione della Chingnam National University della Corea del Sud è stata ricevuta questa mattina in Confcommercio Siracusa. All’incontro hanno preso parte 30 dirigenti di istituti scolastici sup ... siracusaoggi.it

Confcommercio: la svolta. Andrea Bianchi presidente delegazione di PoggibonsiClasse 1967, figlio di Enzo, subentra nella carica a Mario Volterrani, per ben 45 anni è rimasto al vertice dell’associazione collocata in viale Marconi . Andrea Bianchi è Il nuovo presidente della ... lanazione.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.