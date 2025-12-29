Rancori e vecchie liti | un uomo sfonda la vetrina di un bar con l' auto

Un incidente ha coinvolto un'auto che, uscendo di strada, ha sfondato la vetrazione di un bar. Dopo il primo impatto, il veicolo ha tentato una manovra di retromarcia con l’obiettivo di colpire nuovamente la vetrina, ma l’intervento di alcuni presenti ha evitato ulteriori danni. L’episodio sembra essere legato a vecchi dissapori, evidenziando come tensioni non risolte possano sfociare in situazioni di rischio.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.