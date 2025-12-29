Rancori e vecchie liti | un uomo sfonda la vetrina di un bar con l' auto
Un incidente ha coinvolto un'auto che, uscendo di strada, ha sfondato la vetrazione di un bar. Dopo il primo impatto, il veicolo ha tentato una manovra di retromarcia con l’obiettivo di colpire nuovamente la vetrina, ma l’intervento di alcuni presenti ha evitato ulteriori danni. L’episodio sembra essere legato a vecchi dissapori, evidenziando come tensioni non risolte possano sfociare in situazioni di rischio.
Un'auto esce di strada e sfonda la vetrata di un bar. Ma dopo il primo impatto il mezzo ha effettuato una manovra di retromarcia nel tentativo di colpire di nuovo la vetrina, un'azione che è stata interrotta solo grazie all'intervento di alcune persone presenti.All'interno del locale c'erano in. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
