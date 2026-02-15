Sfonda la vetrina di un negozio con il furgone e poi fugge | caccia al devastatore di Gambolò

Un furgone ha scagliato il suo carico contro la vetrina di un negozio di parrucchieri a Gambolò, provocando danni ingenti, e poi è scappato via. La polizia sta cercando il guidatore che, dopo aver causato il danno, ha abbandonato il veicolo e si è dileguato nel nulla. La scena si è svolta nel pomeriggio di oggi e ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno assistito alla scena senza potere fare nulla. I testimoni riferiscono di aver visto il furgone sbandare prima di schiantarsi contro il negozio.

Gambolò (Pavia), 15 febbraio 2026 - Sfondata la vetrina di un negozio di parrucchieri. Non si sarebbe però trattato di un tentato furto, ma di un incidente stradale con fuga del responsabile. È successo verso le 4 di oggi, domenica 15 febbraio, in piazza Sabbione a Gambolò. Tutto ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Il furgone, di grosse dimensioni, pare che stesse tentando una manovra, forse per fare inversione di marcia. E con la parte posteriore, mentre era in retromarcia, è finito contro la vetrina del negozio "Staff Maria parrucchieri", che ha quindi subìto i danni principali, ma non gli unici.