Andava alla manifestazione al porto con oggetti atti ad offendere | denunciato un 22enne

Ieri, alla stazione di Ravenna, agenti della Polfer hanno fermato un ragazzo di 22 anni che stava andando a una manifestazione al porto. Durante i controlli, gli agenti hanno trovato alcuni oggetti considerati atti ad offendere e lo hanno denunciato. La zona è stata oggetto di controlli più stringenti per evitare problemi.

Alcuni agenti del Posto Polfer di Ravenna hanno messo in atto nella giornata di ieri serrati controlli delle persone in arrivo presso la locale stazione. Gli agenti della Polfer hanno proceduto all'identificazione di un gruppo di giovani provenienti da fuori provincia e diretti alla.

