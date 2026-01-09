Non ha mai preso la patente; fermato alla guida dai carabinieri a Sezze si rifiuta anche di sottoporsi agli esami tossicologici

Un uomo senza patente è stato fermato dai carabinieri a Sezze. Alla richiesta di sottoporsi agli esami tossicologici, ha rifiutato. Le forze dell’ordine proseguono con i controlli per garantire la sicurezza nella zona.

Continuano i controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine di Sezze per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Ieri Carabinieri della locale Stazione hanno infatti denunciato in stato di libertà un uomo di 26 anni del posto. Le contestazioni riguardano la guida senza patente (mai conseguita) e il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il posto di controllo e la perquisizione: sequestrata una modica quantità di cocaina. L'uomo è stato fermato durante un posto di controllo mentre era alla guida di un'autovettura di sua proprietà.

