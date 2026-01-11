Settore giovanile La Primavera riparte con un pareggio Da Ascoli un punto per il settimo posto
La squadra Primavera del Perugia torna in campo con un pareggio a reti inviolate (0-0) nella difficile trasferta di Ascoli. Con questo risultato, il team si mantiene saldo al settimo posto in classifica, continuando il percorso di crescita nel settore giovanile. Una prova di carattere e compattezza che apre nuove opportunità nel prosieguo della stagione.
La Primavera del Perugia riprende il cammino conquistando un punto (0-0) dall’insidiosa trasferta di Ascoli. Un pari a reti inviolate, quello maturato nella sfida del "Picchio Village", che consente alla formazione di Giorgi di allungare la striscia di risultati utili consecutivi. Ai biancorossi resta un po’ di rammarico per non aver concretizzare la superiorità in campo, soprattutto nel primo tempo, di fronte ad una squadra, quella marchigiana, che si è dimostrata solida nella fase difensiva. Una prestazione che comunque potrà sicuramente essere utile nel percorso di crescita e di maturazione della squadra di Giorgi, attesa sabato in casa da una gara impegnativa contro il Benevento, terzo in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
