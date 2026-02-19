Iran venti di guerra Gli Usa pronti all’attacco

L’Iran ha annunciato che gli Stati Uniti stanno pianificando un possibile attacco militare contro il suo governo. Le tensioni sono cresciute dopo che Washington avrebbe dato il via libera a un’azione imminente, forse già entro il fine settimana. Le forze iraniane si stanno preparando a eventuali attacchi, rafforzando le difese lungo i confini e mobilitando le riserve. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione, che rischia di sfociare in un conflitto aperto. La crisi tra i due paesi si intensifica giorno dopo giorno.