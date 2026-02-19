Iran venti di guerra Gli Usa pronti all’attacco
L’Iran ha annunciato che gli Stati Uniti stanno pianificando un possibile attacco militare contro il suo governo. Le tensioni sono cresciute dopo che Washington avrebbe dato il via libera a un’azione imminente, forse già entro il fine settimana. Le forze iraniane si stanno preparando a eventuali attacchi, rafforzando le difese lungo i confini e mobilitando le riserve. La comunità internazionale osserva con preoccupazione l’evolversi della situazione, che rischia di sfociare in un conflitto aperto. La crisi tra i due paesi si intensifica giorno dopo giorno.
In Iran sembra essere più concreta l’ipotesi di un attacco americano contro il regime di Teheran. L’ok potrebbe arrivare già da sabato. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, gli Stati Uniti pronti all'attacco? Basi, navi da guerra e caccia: ecco la forza militare Usa in Medio OrienteGli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare in Medio Oriente.
Venti di guerra tra Iran e Usa E Khamenei va nel bunkerLe tensioni tra Iran e Stati Uniti si intensificano, con il leader Khamenei che si rifugia nel bunker.
Iran, venti di guerra. Gli Usa pronti all'attacco
Argomenti discussi: Trump attaccherà l'Iran. Venti di guerra su Teheran (per spingere sui negoziati); Sul Golfo venti di guerra: Trump sta preparando un attacco contro l’Iran; Iran, venti di guerra: Trump si prepara a un imminente attacco; IRAN, DALLA DIPLOMAZIA AI VENTI DI GUERRA.
«Trump attaccherà l’Iran», venti di guerra su Teheran (per spingere sui negoziati) | Axios: «Negoziati in stallo»La Casa Bianca: «Piccoli progressi ma ancora tante distanze» ... msn.com
Petrolio in ascesa con venti di guerra in Iran(Teleborsa) - L'alta probabilità di un attacco imminente in Iran da parte delle forze armate americane fa lievitare il prezzo del petrolio, che solo ieri ha fatto un balzo del 4% dopo che il vicepresi ... finanza.repubblica.it
Venti di guerra sempre più forti sul Medio Oriente. Il rafforzamento della potenza aerea americana nell’area è il più grande dall'invasione del 2003 che diede inizio alla guerra in Iraq Leggi l'articolo #Iran facebook
Sul Golfo venti di guerra: “Trump sta preparando un attacco contro l’Iran” x.com