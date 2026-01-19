Fila di ambulanze e pazienti in attesa | nuova giornata di caos in Pronto soccorso
Oggi, lunedì 19 gennaio, il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi ha registrato una crescente affluenza di ambulanze e pazienti in attesa. La situazione riflette le difficoltà operative che il settore sanitario sta affrontando, evidenziando l’importanza di strategie per migliorare l’efficienza e la gestione delle emergenze.
BRINDISI - Un'altra giornata complicata, quella odierna (lunedì 19 gennaio), per il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Fin dalla tarda mattinata si registra una situazione di caos, a causa dell'assenza di barelle. All'esterno della struttura ospedaliera si è formata una lunga fila.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Ambulanze in ritardo, ore di attesa al pronto soccorso: la mappa dei disagi negli ospedali italiani
Leggi anche: I pazienti che abbandonano i pronto soccorso dopo ore di attesa, un grave fenomeno che riguarda anche Messina
Sette ambulanze in fila al pronto soccorso: barelle piene, pazienti assistiti nei mezzi - 7 ambulanze in coda perché il pronto soccorso del San Timoteo era saturo. primonumero.it
InfoCilento.it. . Sanità, ancora emergenza al Ruggi: ambulanze in fila al pronto soccorso. Servizio di Ernesto Rocco - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.