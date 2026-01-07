Francesca Lollobrigida partecipa agli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia. La competizione, che si svolge all’Arena Lodowa, rappresenta un’occasione per la atleta e per l’Italia di cercare una svolta in una stagione sfidante. L’evento vedrà atleti europei confrontarsi su diverse distanze, in un contesto di alta competizione e preparazione.

L’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, si appresta a ospitare gli Europei 2026 di speed skating. La prima competizione del nuovo anno, dedicata alle singole distanze, riveste un’importanza particolare. Questo evento continentale precederà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Con meno di un mese all’inizio dei Giochi, è comprensibile che diversi atleti di spicco abbiano scelto di prepararsi in modo differente per la competizione a Cinque Cerchi. In Polonia, la Nazionale italiana sarà rappresentata dai migliori atleti, sebbene sia evidente che non si possa aspirare a una condizione ottimale al 100%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Francesca Lollobrigida agli Europei per provare a dare una svolta ad una stagione non semplice

