Chelsea è ufficiale l’addio a Maresca | Separazione consensuale per dare una svolta alla stagione

Il Chelsea ha ufficializzato la separazione consensuale con l’allenatore Enzo Maresca, dopo il pareggio contro il Bournemouth. La decisione mira a dare una nuova direzione alla stagione del club londinese. La scelta è stata comunicata ufficialmente dal club, confermando la volontà di rinnovamento e cambiamento nella gestione tecnica.

È ufficiale: Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea. Il club londinese ha annunciato la separazione dal tecnico italiano, arrivata dopo che lo stesso Maresca, già al termine del pareggio contro il Bournemouth, aveva manifestato l'intenzione di lasciare la panchina. La nota ufficiale del club « Il Chelsea e l'allenatore Enzo Maresca si sono separati », si legge nella nota diffusa.

