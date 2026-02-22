La Dierre Basketball Reggio Calabria affronta il Basket Giarre per mantenere la continuità di risultati positivi, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive. La partita si svolge in orario insolito al PalaCalafiore, dove la squadra locale punta a consolidare la posizione in classifica. I giocatori si preparano con determinazione, consapevoli dell’importanza di questa sfida per il proseguo del campionato. La gara rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni.

Palla a due, domenica 22 febbraio, alle ore 16. Arbitrano i signori Fontanella Molea di Soverato e Alessandro Prestia di Catanzaro Orario inedito e grande voglia di fare bene. La Dierre Basketball Reggio Calabria gioca in posticipo la terza giornata della Poule Promozione del campionato di C Unica. L’ospite della gara, programmata per domenica 22 febbraio, ore 16, al PalaCalafiore è il Basket Giarre. Voglia di continuità per il team di coach Francesco Inguaggiato che ha ripreso il feeling con il successo dopo la bella vittoria ottenuta contro Cus Catania. Giarre, è una formazione imprevedibile, allenata da coach D’Urso, storica avversaria dei bianco-blu in questi ultimi anni. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Serie C, voglia di vincere per la Dierre Basketball: al PalaCalafiore arriva Svincolati MilazzoLa Dierre Basketball Reggio Calabria si prepara alla penultima partita del girone iniziale di Serie C, affrontando Svincolati Milazzo al PalaCalafiore.

Serie C, la Dierre vuole rialzarsi e vincere: al PalaCalafiore arriva Cus CataniaLa Dierre Basketball Reggio Calabria ha deciso di cambiare orario per la partita contro Cus Catania, in risposta alla sconfitta subita nella precedente gara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Serie C, voglia di continuità per la Dierre: al PalaCalafiore arriva il Basket Giarre; Michele Pazienza vicinissimo alla panchina del Foggia: l'ex Torres torna a casa; Serie C | Livorno-Pianese, le probabili formazioni. Venturato: Per noi sarà una prova di maturità; Sport - Calcio, Serie C: La Strega inciampa tra arbitro e Latina: coi pontini finisce 1-1.

Serie C, Triestina-Cittadella 2-3: sei gol sfiorati, i granata vogliono chiudere la stagione a testa altaÈ una montagna russa di emozioni quella che consegna al Cittadella tre punti pesantissimi e condanna la Triestina all’ennesima serata amara ... corrieredelveneto.corriere.it

Serie C, Puliservice pronta alla super sfida di coppaIn caso di vittoria al tie break per capitan Suelen Oliveira e compagne, si volgerà verso il Golden Set, altri quindici punti supplementari per capire chi passerà il turno. Si gioca stasera alle ore 2 ... today.it