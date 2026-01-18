Serie C vittoria di razza per la Dierre | s' impone 70-83 sul campo del Castanea Basket

Da reggiotoday.it 18 gen 2026

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha ottenuto una importante vittoria in Serie C, battendo il Castanea Basket in trasferta con il punteggio di 70-83. La squadra ha dimostrato carattere e solidità, mantenendo freddezza nelle fasi decisive della partita. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo nel percorso stagionale, evidenziando l’impegno e la crescita del team nel campionato.

Una prova di carattere, solidità e freddezza nel momento decisivo. La Dierre Basketball Reggio Calabria conquista una preziosissima vittoria in trasferta sul difficilissimo campo del Castanea Basket, imponendosi con il punteggio di 70-83. Un successo che non vale solo due punti, ma che sigilla.

