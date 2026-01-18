Serie C vittoria di razza per la Dierre | s' impone 70-83 sul campo del Castanea Basket

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha ottenuto una importante vittoria in Serie C, battendo il Castanea Basket in trasferta con il punteggio di 70-83. La squadra ha dimostrato carattere e solidità, mantenendo freddezza nelle fasi decisive della partita. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo nel percorso stagionale, evidenziando l’impegno e la crescita del team nel campionato.

