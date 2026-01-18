Serie C vittoria di razza per la Dierre | s' impone 70-83 sul campo del Castanea Basket
La Dierre Basketball Reggio Calabria ha ottenuto una importante vittoria in Serie C, battendo il Castanea Basket in trasferta con il punteggio di 70-83. La squadra ha dimostrato carattere e solidità, mantenendo freddezza nelle fasi decisive della partita. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo nel percorso stagionale, evidenziando l’impegno e la crescita del team nel campionato.
Una prova di carattere, solidità e freddezza nel momento decisivo. La Dierre Basketball Reggio Calabria conquista una preziosissima vittoria in trasferta sul difficilissimo campo del Castanea Basket, imponendosi con il punteggio di 70-83. Un successo che non vale solo due punti, ma che sigilla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Serie C, Dierre Basketball a caccia di conferme e vittoria: in campo contro Marsala
Leggi anche: Serie C, big match assoluto: nuovamente derby dello Stretto tra Dierre e Castanea di Messina
Vittoria per la nostra serie D Maschile che, nonostante i momenti di difficoltà, sono riusciti a cooperare per portare a casa la vittoria e questi due punti essenziali per la corsa alla promozione. Bravi ragazzi! DON ORIONE & CAPACENSEASD PRIMULA - facebook.com facebook
Primo tempo di ottimo gioco, secondo di contenimento e buona organizzazione. Ne viene fuori uno 0-1 che vale più del platino. Ottava vittoria nelle ultime nove partite in Serie A: Inter fantastica. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.