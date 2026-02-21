Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 28a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW

La 28ª giornata di Serie C si svolge con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e streaming su NOW, a causa dell’organizzazione dei campionati e delle esigenze di copertura completa. Gli spettatori possono seguire i match di tutti e tre i gironi, con telecronisti dedicati e collegamenti dai campi. La programmazione garantisce aggiornamenti continui e analisi in tempo reale, offrendo agli appassionati un modo immediato per vivere il weekend calcistico. La giornata si presenta ricca di emozioni e sorprese.

Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l'espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud.

