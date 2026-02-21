Serie C Sky WI-FI 2025 26 - Diretta 28a Giornata | Palinsesto e Telecronisti streaming NOW
La 28ª giornata di Serie C si svolge con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e streaming su NOW, a causa dell’organizzazione dei campionati e delle esigenze di copertura completa. Gli spettatori possono seguire i match di tutti e tre i gironi, con telecronisti dedicati e collegamenti dai campi. La programmazione garantisce aggiornamenti continui e analisi in tempo reale, offrendo agli appassionati un modo immediato per vivere il weekend calcistico. La giornata si presenta ricca di emozioni e sorprese.
Tutte le partite della 28a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 28a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico.🔗 Leggi su Digital-news.it
Leggi anche: Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)
Argomenti discussi: Serie C Sky Wifi: lunedì pomeriggio saranno in vendita i biglietti per Ascoli – Carpi,; Serie C Sky Wifi: il rigore di Baldini e le parate di Franzini valgono un punto d’oro per il Bra con il Guidonia (1-1); GIUDICE SPORTIVO 7^ GIORNATA RIT. GIRONE C 10 FEBBRAIO 2026 - Comunicato Campionato 62DIV; Dove vedere Catania-Giugliano in tv e streaming: canale, orario, formazioni.
Dove vedere Altamura-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Altamura e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com
Dove vedere Crotone-Foggia in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Crotone e Foggia: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com
I rosanero possono andare a -2 dalla zona serie A diretta - facebook.com facebook
SERIE A | In campo Milan-Como, segui la DIRETTA #ANSA x.com