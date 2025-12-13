Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 15a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Ecco il palinsesto e le informazioni sulla diretta della 15a giornata di Serie A 2025/26, trasmessa su Sky Sport e NOW. Le partite si svolgeranno tra sabato 13 e lunedì 15 dicembre, con commenti e approfondimenti in tempo reale, inviati specializzati e rubriche dedicate, garantendo aggiornamenti costanti e copertura completa degli incontri.

Sabato 13 Dicembre alle 20:45 ATALANTA - CAGLIARIDomenica 14 Dicembre alle 18:00 GENOA - INTER Lunedi 15 Dicembre alle 20:45 ROMA - COMOPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLI. su Digital-News. Digital-news.it Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Non aspettare, clicca subito per leggere l'articolo completo e rimanere aggiornato! digital-news.it

Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 16a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Amazon Prime Video) - Non perdere il filo degli eventi, leggi ora per essere sempre un passo avanti! digital-news.it

? Serie A, Lecce-Pisa: gioco fermo - La diretta x.com

? Serie A, Lecce-Pisa: gioco fermo - La diretta - facebook.com facebook

© Digital-news.it - Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 15a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

LIVE Torino–Cremonese ? Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale

Video LIVE Torino–Cremonese ? Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale Video LIVE Torino–Cremonese ? Serie A | Diretta Live Score, Gol e Formazioni in Tempo Reale