AGI - Un ventenne e tre minorenni sono stati arrestati in flagranza domenica sera per l’ aggressione ai danni di un ragazzo di 15 anni a Milano. La dinamica dell'aggressione . Il gruppetto, di cui faceva parte anche da un’ adolescente di 15 anni, ha bloccato la vittima intorno alle 19 in corso Buenos Aires. In una delle vie laterali i quattro, tutti con precedenti di polizia e provenienti da Bergamo e provincia, hanno obbligato il quindicenne a spogliarsi e dare loro il giubbotto, le scarpe, il cellulare e il portafogli. Costretto a prelevare dal bancomat . Non soddisfatti, lo hanno costretto ad andare con loro a uno sportello bancomat per prelevare del contante. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Rapinano e sequestrano un 15enne, arrestati quattro giovani a Milano

Leggi anche: Rapinano minorenne, arrestati sei giovani a Milano

Leggi anche: Milano, rapinano in due minuti i passeggeri in metropolitana: arrestati cinque giovani

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La famiglia non è in grado di controllarlo, giudice sposta ragazzino ai domiciliari in comunità; Rapinano e sequestrano una dipendente alla Sala Slot, 2 arrestati; Assalti alle banche, armi e rapporti con la ‘ndrangheta: chi sono gli arrestati nella maxi operazione antidroga – I CURRICULUM CRIMINALI; Sequestrano dipendenti e clienti e svaligiano il forziere del Prix.

Aggredito e rapinato un quindicenne a Milano, arrestati quattro giovanissimi - Disavventura per un 15enne che ieri sera a Milano è stato circondato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo minacciato, l'hanno derubato del portafogli, del telefono cellulare e persino di scarpe e ... ansa.it