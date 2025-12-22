Rapinano e sequestrano un 15enne arrestati quattro giovani a Milano
AGI - Un ventenne e tre minorenni sono stati arrestati in flagranza domenica sera per l’ aggressione ai danni di un ragazzo di 15 anni a Milano. La dinamica dell'aggressione . Il gruppetto, di cui faceva parte anche da un’ adolescente di 15 anni, ha bloccato la vittima intorno alle 19 in corso Buenos Aires. In una delle vie laterali i quattro, tutti con precedenti di polizia e provenienti da Bergamo e provincia, hanno obbligato il quindicenne a spogliarsi e dare loro il giubbotto, le scarpe, il cellulare e il portafogli. Costretto a prelevare dal bancomat . Non soddisfatti, lo hanno costretto ad andare con loro a uno sportello bancomat per prelevare del contante. 🔗 Leggi su Agi.it
