Rapinano e sequestrano un 15enne arrestati quattro giovani a Milano

22 dic 2025

AGI - Un  ventenne  e tre  minorenni  sono stati  arrestati  in  flagranza  domenica sera per l’ aggressione  ai danni di un  ragazzo di 15 anni  a  Milano. La dinamica dell'aggressione . Il  gruppetto, di cui faceva parte anche da un’ adolescente di 15 anni, ha  bloccato la vittima  intorno alle 19 in  corso Buenos Aires. In una delle vie laterali i quattro, tutti con  precedenti di polizia  e provenienti da  Bergamo e provincia, hanno obbligato il  quindicenne  a spogliarsi e dare loro il  giubbotto, le  scarpe, il  cellulare  e il  portafogli. Costretto a prelevare dal bancomat . Non soddisfatti, lo hanno costretto ad andare con loro a uno sportello  bancomat  per prelevare del  contante. 🔗 Leggi su Agi.it

